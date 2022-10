El presunto comunicado de José Ortega Cano que decidió no enviar: un perdón a Rocío Carrasco y un supuesto problema de salud

'Sálvame' tiene en su poder el texto que José Ortega Cano habría redactado en compañía de una abogada y que finalmente no vio la luz. Se preparó tras la polémica intervención del diestro en 'El programa de Ana Rosa' en la que dijo: "Mi semen todavía es de fuerza ¡Vamos a por la niña!" El torero habría decidido no publicarlo, pero ¿Qué decía?

El reportero de 'Sálvame' José Antonio León recibió una llamada de Patricia Donoso que, además de amiga íntima de José Ortega Cano, es abogada. “Por lo visto, ha sido la confidente del torero desde que él hizo esas desacertadas declaraciones en ‘El programa de Ana Rosa”, explicaba el periodista. Es más, asegura que las disculpas del torero las orquestó la letrada. Al parecer, junto con Patricia se habría redactado un comunicado que finalmente no vio la luz pero ¿Qué decía?

En primer lugar, en este presunto comunicado el diestro justificaría sus palabras diciendo que llegaba de un viaje muy largo por trabajo: “Mi comportamiento está siendo errático desde hace ya algunos meses, fruto de las situaciones personales que no he sabido exteriorizar”, decía.

“Creo fielmente que no estoy preparado para esta nueva televisión y debo ponerme al día”, añadiría.

Uno de los puntos más sorprendentes del comunicado es el referido a Rocío Carrasco. En el texto se asegura que no volverá a hablar de ella “solo porque es hija de la que fue mi esposa” porque Rocío Jurado no se lo perdonaría: “Le pido disculpas por atacarla con sus hijos, cuando nadie conoce realmente la situación de una familia a puertas cerradas”.

No es la única a la que pediría perdón, también se disculparía con Jorge Javier Vázquez: “Solo hacen un show de tarde y sé que no es nada personal”.

Sin embargo, el punto más polémico es en el que hablaría de un supuesto tratamiento: “Empezaré a tratarme de forma privada mi desquebrajada salud mental y repercusiones de la misma. No hablaré hasta que mi tratamiento haya terminado y así consideren los médicos. Aún no sabemos si será internamiento o lo haré en sesiones exteriores. Me retiro un tiempo hasta solucionar mi vida personal”.