La primera entrevista de Patricia Donoso en España: de su roneo con Ortega Cano a las críticas de impostora

Patricia Donoso ha llegado a 'Sálvame' custodiada y escoltada para evitar que nadie la interceptara. Tras su enfrentamiento en directo con José Ortega Cano, Patricia reitera que el torero intentó tener una "relación" con ella, cuenta por qué no sucedió, niega además haber intimado con Pipi Estrada y se enfrenta a las críticas, de las que le defiende un indignado Jorge Javier Vázquez.

En directo la desmintió y la tachó de "asquerosa" y "sinvergüenza". Sin embargo, Patricia está dispuesta a demostrar su verdad y a contar qué pasó el último día que le vio. Al parecer, iban en un AVE camino de Sevilla cuando pasó algo. Estaban haciéndose una foto cuando él "me metió la mano en el culo": "Eso es verdad y es muy incómodo".

A Pipi Estrada lo conoció en un local muy conocido de la noche de Madrid. Asegura que el colaborador no coqueteó con ella pero sí que le decía a su amiga que quería verla: “No era de mi gusto, no me gustaba y punto”.