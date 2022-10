Los colaboradores de 'Sálvame' atacan a Carmen Borrego: "Cuando te ponen un talón por delante dices lo contrario a lo que dices aquí"

“Yo creo que aquí esta todo arreglado y no va a haber ningún doliente por detrás”, decía Kiko Matamoros, que cree que la familia ha acordado todo: “No me puedo creer que Carmen sea tan torpe”.

En directo en ‘Sálvame’, la colaboradora se defendía: “Vengo a dar la cara, he dado una exclusiva y no me voy a esconder”. Es más, reconocía que se enfadó pero que sí dijo ese titular: “Asumo cada palabra de lo que he dicho ¿Que es desafortunado? Sí ¿Que no está dicho con esa intención? No”.