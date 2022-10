Días antes, Paola Olmedo estaba en el centro del foco mediático debido a los audios que 'Sálvame' emitía. La nuera de Carmen Borrego tachaba de "altivas" a las Campos y decía de la familia: “Yo me imagino que, si ya ganas dinero te acostumbras, se echan mierda y cobran de eso, cuanto más mie*** echen del otro y la consigan pues ellos más posición”.

No fue la única. Paola también habló de Terelu Campos, sobre todo del cambio físico que sufrió a raíz de su enfermedad: “Ella se engordó mucho por lo del cáncer”. Por otro lado, criticaba el hecho de que fuma “muchísimo” y decía: “Aunque la mona se vista de seda…”

Carmen Borrego se negó a emprender una guerra porque si tiene algo claro es que no contribuirá al sufrimiento de su hijo. Creía que su nuera había metido la pata pero la justificaba recordando que todos cometemos errores. Eso sí, se ocupaba de defender a su hermana y a su sobrina diciendo que Paola "no tiene mimbres" para juzgarlas porque no las conoce.