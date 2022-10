Alonso Caparrós lanza un importante mensaje y responde a Jon Kortajarena: "Me parece una falta de respeto"

Jon Kortajarena ha dado las iniciales del presentador en que se habría inspirado para dar su nuevo papel

Macarena Arnás, grafóloga, ha analizado las imágenes del modelo y saca en claro que se refiere a las iniciales A.C

Alonso Caparrós responde Kortajarena y muestra su enfado desde el plató de 'Sálvame'

Alonso Caparrós, desde el plató de 'Sálvame' se ha enfrentado a unas palabras que no le han gustado nada de Jon Kortajarena. El modelo y actor daba las iniciales del presentador en que se habría inspirado para dar su nuevo papel en el programa de David Broncano y 'Sálvame' ha descubierto a quién se refiere, Alonso Caparrós y este ha reaccionado con un importante mensaje.

Jon Kortajarena da las iniciales del presentador en el que se ha inspirado

"Me di cuenta de que iba muy puesto el real. Yo era pequeño y no me daba cuenta de estas cosas, era muy fuerte", decía Kortajarena sin dar el nombre de la persona de la que habla, pero apunta sus iniciales en un papel para que Broncano se entere de quién habla. Con esto, Macarena Arnás, grafóloga, según los trazos de Jon, da un veredicto: "Las letras a las que se refiere serían A.C".

Alonso Caparrós responde en 'Sálvame'

"Si las iniciales son A.C y se ha inspirado en mí no tengo nada que objetar", ha comenzado a decir Alonso Caparrós. Tras esto, ha dado el porqué "le parece un imbécil de categoría" al decir eso: "Yo y la gente que tiene ese problema, es una enfermedad, hacer alusión a eso diciendo que era un tío que tenía mucho vicio me parece una falta de consideración, una falta de respeto. No hacía mi, hacia todas las personas que tienen ese problema y los familiares de esas personas que sufren".

