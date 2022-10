Apenas un día después, ambos coinciden en el plató de ‘Sálvame’ y antes de verse cara a cara, Kiko Hernández nos confesaba: “He intentado arreglarlo y ella no ha querido ponerse al teléfono”. Es más, aseguraba que la respuesta de Marta fue esta: “Lo he intentado arreglar y ella me dijo que mejor no, que hoy venía a ‘Sálvame’ y nos veíamos aquí”.

A pocos metros de distancia y en directo, Marta López se mostraba afectada y es que le hirió mucho algo que hizo Kiko en directo: “Lo de imitarme llorando no me gustó, no me hizo gracia. Cuando llora una persona por lo que llora, que se rían de ella y menos alguien tan importante para mí como Kiko, pues me dolió”.