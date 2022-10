María Patiño le manda un mensaje a Terelu Campos tras criticar la entrevista de Carmen Borrego: "No me siento cínica"

La periodista también tuvo palabras durante la tarde de ayer para la mujer del nieto de María Teresa Campos, pues no le gustó nada escucharle decir que le gustaría que sus hijos salgan únicamente con alguien que sea "español" y no sudamericano, diciendo que cree que son unos "malandros". Y, menos de 24 horas después de su estallido en plató contra Carmen y Paola, María Patiño ha querido enviarle un mensaje a otro miembro del clan Campos: su compañera Terelu , que intervino vía telefónica en el programa para apoyar a su hermana.

La presentadora de 'Socialité' ha utilizado su cuenta de Twitter para enviarle este mensaje a su compañera en 'Sálvame', a la que le ha recordado que no criticó que Carmen Borrego decidiera hacer una exclusiva en una revista, sino el hecho hablar de su hijo y su nuera cuando prometió que no lo haría para evitar que siguieran expuestos públicamente: "Le diría a mi compañera Terelu que la crítica no la genera el hecho de hacer una exclusiva, sino el contenido de la misma. No me siento cínica por analizar y cuestionar una exclusiva".