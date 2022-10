No ha sido una tarde fácil para Carmen Borrego . Después de haber anunciado en una revista que va a ser abuela, la colaboradora ha tenido que hacer frente a las críticas tras haber dicho, también, que su hijo tiene "el cielo ganado", refiriéndose a su mujer, Paola. Además, el programa ha emitido unos audios comprometedores de la nuera de Borrego que han hecho que María Patiño estalle en directo.

Hablando de sus deseos para su hija, hemos escuchado a Paola decir que espera que su futuro yerno sea español. "Solo le pido que salga con españoles, que no me traiga sudamericanos . Son unos piezas. Madre mía, esos quien es más malandro que el otro es el que gana , madre mía y eso es lo que aspiran. Todos son así, el 90%. ¿Por qué quiero yo un español? Porque es el sueño español", dijo.

María Patiño no dejó pasar las declaraciones. "Yo estoy con un venezolano y le voy a decir a usted señora que cualquier sudamericano, cualquier persona del mundo, todos somos iguales. Ese desprecio de pisotear a gente de otros países. Me gusta que se haya reflejado quién es usted. Estoy harta de que se llamen malandros a gente de otro país. Están aquí viviendo como todos nosotros. Anda ya, y trabajando y cotizando", expresó visiblemente molesta.