Carmen Borrego: "Mi hijo está por encima del mundo pero mi vida también es importante"

Carmen Borrego ha tomado la decisión de no hablar más de la polémica con su hijo y su nuera. Sin embargo, antes de zanjar el tema, no ha podido contener las lágrimas en el plató de 'Sálvame', reafirmando que a partir de ahora piensa poner límites aunque le cueste. Tras sus palabras, Terelu Campos tomaba la palabra para defender a su hermana, para apoyarla y para arrojar luz sobre lo que ha sucedido en el clan Campos, revelando información que ha sorprendido a todos.

"Entended que para mí esto ha sido un tsunami. No puedo seguir hablando de este tema porque me causa tanto dolor. He dicho todo lo que tenía que decir. Yo hoy a las 4am estoy despierta y pongo esa foto porque me sale mucho sufrimiento vivido. No de ahora, de antes. Yo he sido una persona optimista pero es un tema que no hablo, verbalizo ni lo voy a hacer más", expresó Carmen en primer lugar. La colaboradora se refería a una publicación que había puesto en su Instagram en la que le decía a su hijo que siempre iba a estar para él.

No obstante, Carmen dejaba ver lo afectada y decepcionada que estaba. "Mantengo que mi hijo está por encima del mundo pero mi vida también es importante, al igual que la de mi hijo. Respeto su vida pero él también tiene que respetar la de los demás. Ya para mí no todo vale. Mis hijos tienen una edad y tienen que saber mi vida y protegerme; al igual que yo les he protegido", añadía entre lágrimas.

El tajante discurso de Terelu Campos dirigido a su sobrino y a su mujer

Era entonces cuando Terelu Campos escuchaba a su hermana decir que con tanta protección había hecho a su hijo "más blando". La presentadora estalló: "Ser madre no significa que tus hijos puedan hacer contigo lo que les dé la gana. ¿Nos queda claro a todas las madres? Y sobre todo cuando uno es una buena madre. Cuando es una madre cariñosa, pendiente, cuando intenta que a sus hijos no les falte de nada. Eso no da derecho a ningún hijo a no portarse bien con una madre. No os da derecho a ninguno. Ni a la mía ni a la de ninguno", dijo tajante.

A continuación, Terelu revelaba en su discurso que su sobrino y su mujer eran conocedores de la polémica exclusiva que dio Carmen Borrego y que tanto les había molestado. Un giro de acontecimientos que evidenciaría el 'show' que habrían montado el hijo de Carmen y su nuera al respecto.

"Cuando digo el otro día que tengo algo que decir es que llega un momento que hablo con mi hermana y le digo 'Carmen hija, basta ya'. Yo le digo que tiene que saber qué titulares dar o no. No me muero yo sin que tú lo aprendas. Que esta exclusiva estaba pactada, consensuada y aceptada por mi sobrino y su mujer es una verdad así de grande. Que yo sabía de esta exclusiva días antes de producirse los audios de la mujer de mi sobrino, sí. Por eso la semana pasada cuando se producen esos audios, que el programa había advertido a Carmen que tenía en conocimiento que su nuera no hablaba bien de ella y todos los que pertenecemos a mi familia real nos quedamos perplejos porque no era lo que habíamos vivido", explicó Terelu mirando a cámara.

"A raíz de esos audios hay un 'Lo hacemos contigo, para que todo el mundo vea que no hay ningún problema' y... ¿nos llevamos la mano a la cabeza el miércoles? ¿Y hablamos de dignidad? ¿Y hablamos de vender? ¿Que mi hermana ha vendido a quién? Si alguien ha vendido a mi hermana engañándola para luego decir todas las cosas que se han dicho, eres tú y lo sabes. Pero aun así hemos entendido que en la privacidad todo el mundo puede meter la pata. Pero a cualquier precio no. Vivir bajo el yugo, Carmen, nunca más. No se vive nunca más bajo el yugo y menos de marionetas para hacerte daño", añadió contundente.

Vivir bajo el yugo, Carmen, nunca más

Además, Terelu Campos aconsejaba a su hermana que tuviese "firmeza" en su postura y hablaba de "advertencias": "Se acabó. Querer a un hijo también es decir 'Hasta aquí'. Es decirle '¿merezco yo esto?' No, firmeza. Miedo ninguno. Ante advertencias, firmeza. Firmeza en que tú no has hecho nada para merecer esto. A lo mejor ha dejado que le vayan comiendo el terreno día a día manejado por otras personas. Yo quiero a mi sobrino Jose con locura, pero vivir con miedo ya no. Ya tenemos una edad para saber que no nos podemos dejar manipular", sentenció.

