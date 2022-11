Habla la chica que encontró a Rafa Mora y lo llevó a casa: "Estaba desorientado y decidimos ayudarle"

“Te vieron muy perjudicado, estabas fuera de sí, no controlabas nada y es cuando ocurre algo, te diriges caminando a una rotonda y es ahí donde encuentras a tres chicas, tus salvadoras”, narraba el reportero y nos presentaba a Iris, una de ellas.

“Estábamos paradas en la rotonda, le vimos desorientado y decidimos ayudarle”, relataba la chica y nos decía: “No se creía que estaba en Toledo, no se hacía a la idea, pensaba que estaba en Madrid”.

Agradecido, Rafa Mora le decía a Iris: “Muchas gracias por el trato, por cuidarme y por llevarme a casa”; “a mí, en esa situación, me hubiera gustado que hicieran lo mismo conmigo”, respondía ella.

Rafa se ofrecía a invitarlas a las Fallas e insistía en la “gran suerte” que tuvo de encontrarse con ella: “No era muy consciente de lo que estaba a mi alrededor, di con personas maravillosas y todo salió bien pero yo era una persona que no era consciente de lo que ocurría, era muy vulnerable”.

El presentador de 'Sálvame' decía haberse visto en la misma situación de Rafa Mora. Es más, contaba que hay veces en que las imágenes se utilizan para extorsionar a la persona afectada: “A mí me ha pasado y me han intentado chantajear con eso, es una cosa durísima (...) He tenido que denunciar en la policía por chantajes y extorsiones”.