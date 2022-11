‘Fiesta’ recibe unas brutales y comprometedoras imágenes de un colaborador de Mediaset: “Estoy angustiada”

“Yo no os puedo decir si como abogada del programa que esto se puede emitir porque me arriesgaría muchísimo ”, aseguraba Teresa Bueyes.

Emma García se mostraba contrariada al ver las imágenes: “No es algo positivo y a mí no me gustaría que me pillaran en una situación así. Yo en esta historia no puedo ser objetiva… yo he entrado con angustia hoy al ver las imágenes. Yo soy muy madre y muy protectora entiendo que no puedo decir nada al respecto”, comentaba la presentadora asegurando que conoce al protagonista de las imágenes y que le tiene mucho cariño.