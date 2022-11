"Brasas", "cansina" o "cargante": Belén Esteban, en el punto de mira por fotografiarse con multitud de cantantes

“Eres la envidia de todas las adolescentes del país”, bromeaba Kiko Matamoros y Belén Esteban decía al director: "Cállate que te dejo como el c***, lo sabes, date un puntito”. Además, la colaboradora reiteraba que no lo hizo con mala intención y que no percibió que estuviera molestando a nadie: “Conmigo fueron súper cariñosos y el año que viene voy a volver”.

Además, Belén desmentía que se hubiera negado a hacerse fotos con quien se lo pedía, aunque reconocía que no se las hizo con todos los que la pidieron: "Me paré a hacer fotos, pero no me paré con todo el mundo".