“Creo que todo es tan injusto… no voy a permitir esto, es hora de decir la verdad”, anunciaba Belén Esteban

La polémica empezó con el préstamo de Belén Rodríguez a Kiko Hernández

Tras semanas buscando quién traicionó a Belén Rodríguez, Belén Esteban se queja: la han acusado

Belén Esteban lleva días guardando silencio en 'Sálvame', callando algo que sabe en la polémica del préstamo de Belén Rodríguez a Kiko Hernández. La colaboradora le prestó 100.000 euros, pero nadie reconocía haber filtrado la información y Rodríguez se quejaba de haber sido traicionada. Lo que no sabíamos es lo que pasó tras las cámaras con Belén Esteban...

Todo empezó cuando salió a la luz el préstamo que Belén Rodríguez hizo a Kiko Hernández. La colaboradora prestó a su amigo 100.000 euros para hacer frente a una reclamación de Hacienda pero ¿Cómo se ha sabido la información?

Kiko Hernández puso la mano en el fuego por su amiga. Estaba convencido de que Belén Rodríguez no se lo había dicho a nadie, pero lo cierto es que la noticia se había filtrado. Finalmente, la propia Belén reconoció que se lo había contado a sus íntimos… Lo que no sabíamos es que había acusado en particular a alguien en concreto: Belén Esteban.

Belén Esteban rompe su silencio

Así lo ha contado la aludida tras días de silencio en ‘Sálvame’: “Creo que todo es tan injusto… no voy a permitir esto, es hora de decir la verdad”. Y es que, cuando la propia Belén Rodríguez le escribió un mensaje a Jorge Javier Vázquez diciendo que fue ella la que le prestó el dinero a Kiko, se señaló a Belén Esteban.

La llamada de Belén Rodríguez que dolió a Belén Esteban

“Se me estaba culpando a mí”, se quejaba la colaboradora, que sabe que incluso Jorge Javier Vázquez escribió su nombre en un papel. Es más, su amiga le llamó para acusarla: “Estoy muy dolida con esa llamada, me dijo que solo me lo había contado a mí y que yo lo había ido contando”.

En aquel momento no podía responder porque iba en un coche camino de su rehabilitación, pero ahora sí puede hacerlo: “Quiero que los directores digan si yo he ido con el chisme, llevo desde el viernes hecha polvo y no tengo que pasar por más”.