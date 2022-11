Kiko Hernández responde sobre los casi 100.000€ que le prestó una colaboradora de 'Sálvame': "Nunca he pedido dinero a nadie"

Kiko Hernández tuvo un momento de apuro económico cuando tuvo una inspección de Hacienda

Reclamaban la colaborador de 'Sálvame' 700.000 euros, se acababa de comprar una casa y tenía otras cuatro hipotecas

Kiko Hernández quería pedir un préstamo al banco pero finalmente una amiga de 'Sálvame' se ofreció a prestárselo

Unos testigos acusaron a Kiko Hernández de llevarse 3.600 euros de ropa a cambio de una colaboración en un conocido centro comercial del centro de Madrid. Y, esta polémica, traía a colación un supuesto problema económico de Kiko del pasado.

Al parecer, habría pedido prestados unos 100.000 euros a alguien del equipo y habría tardado mucho en devolver el préstamos, sin embargo, el aludido lo desmiente. “Yo nunca he pedido dinero a nadie”, aseguraba.

Y es que cuando esto pasó, hace siete años, tuvo una inspección de Hacienda, le reclamaban más de 700.000 euros, se acababa de comprar una casa y tenía otras cuatro hipotecas más. Se dispuso a pedir un préstamo al banco pero una “gran amiga” le dijo que no lo hiciera: “En ese momento me dijo que tenía un remanente y que me lo dejaba ella”.

La cifra no llegaba a 100.000 euros y daba aún más detalles: “No es cierto que no se lo devolviera, no es cierto que tardara mucho tiempo porque había unos plazos estipulados y se cumplieron mucho antes de que venciera”.

Belén Rodríguez fue quien le prestó el dinero

La polémica crecía en 'Sálvame', Kiko no quería dar el nombre y era la propia Belén Rodríguez la que se lo contaba a Jorge Javier Vázquez. El presentador de 'Sálvame' leía un mensaje en el que la colaboradora decía: "Está orgullosa de haberlo hecho y lo volvería a hacer". Emocionado, Kiko Hernández le respondía: "Y yo, en siete años que me he recuperado estupendamente, le dejaría eso y el doble".

¿Quién ha filtrado la información?