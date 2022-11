Belén Ro bloquea a Carmen Borrego: "¿Pensáis que llamo para sacar información?"

Y precisamente por contar esto, Belén Rodríguez la ha bloqueado. Sin embargo, a Carmen parece no importarle: “Estoy al lado de Belén Rodríguez aunque ella me haya bloqueado”, decía. Es más, recordaba que en su amistad hubo un parón de die años y la retomó porque Belén tiene “una parte muy buena”.

Es más, el propio Gustavo le habría engañado diciendo que no sabe nada de Belén: "Las mentiras tienen las patitas muy cortitas", recordaba. Carmen celebra que esté junto a su amiga y decía con desdén: "Si me dejara, yo también estaría consolándola, lo que pasa es que estoy bloqueada".

Ante las palabras de Gustavo, Carmen decía: "Pensé que eras mi hermano". Y no era el único reproche ya que Kiko Hernández también se considera su amigo: "Pensé que era amigo mío también, aquí somos dos los que lo estamos pasando mal y no he recibido ni un mensaje suyo, he echado en falta un mensaje".