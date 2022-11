Belén Rodríguez lo ha confirmado: prestó casi 100.000 euros a Kiko Hernández para que hiciera frente a una reclamación de Hacienda. El colaborador puso la mano en el fuego por que su amiga no lo había contado pero, tras la polémica, ella misma confirma que sí lo hizo, aunque solo a sus íntimos y porque le pasó algo: "Hablé de mi vida, no de la de Kiko". Además, asegura que ha pasado una de las semanas más complicadas de su vida a nivel anímico y que se ha enfadado con la mitad de sus amigos.

24 horas después, Belén Ro responde a la polémica. Tras someterse al PoliDeluxe, se mostraba muy afectada en ‘Sálvame’: “Estoy hecha una mierda, no me gusta mostrar mis debilidades, pero no quiero mentir”.