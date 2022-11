El paparazzi Raúl García desvela el sexo del bebé que esperan Zayra Gutiérrez y su novio, Miki Mejías: “Va a ser chico y le van a llamar Noa”

Además, el paparazzi cuenta que Zayra Gutiérrez se habría enterado de su embarazo hace pocas semanas: “Estaba rozando los cinco meses de embarazo”. Además, según su versión, la joven se lo habría contado a sus padres y la reacción no habría sido buena: “La información que me llega de una persona muy allegada a ellos me dicen que a su padre no le sentó nada bien”.