Belén Rodríguez confesó haber hablado del préstamos que hizo a Kiko Hernández y esto originó la polémica

Desde entonces, la polémica ha crecido y ha provocado otros enfados con otros colaboradores

Belén Rodríguez envió un burofax a 'Sálvame' advirtiendo con demandas

Belén Rodríguez está en el ojo del huracán mediático ante su polémica con Kiko Hernández. Sus problemas con el colaborador han tenido efectos colaterales y ella se sumía en el silencio. Sin embargo, sí que ha tomado algunas decisiones que indican su enfado: ha dejado de seguir a casi todos los miembros de 'Sálvame'.

Sergi Ferré nos anunciaba que la colaboradora de televisión ha hecho una “limpia brutal” en redes sociales: “Ha cogido el Instagram y ha eliminado todo lo que olía a ‘Sálvame”. Y es que ha dejado de seguir a gente muy importante del programa, personas con las que tenía una relación muy estrecha.

“A mí también me ha dejado de seguir pero hay gente a la que le ha sentado bastante mal porque es verdad que al final lo que implica es que no quieren verte, no le interesas absolutamente nada”, detallaba el reportero y nos daba tres nombres:

La primera de ella era Belén Esteban, que desde el plató explicaba que su amiga la bloqueó hace años, cuando tuvieron otra disputa, y nunca han sabido cómo deshacerlo.

Sorprende aún más que bloqueara a Carmen Borrego y es que, más que amigas, se consideran hermanas: “Fui la primera, es más, le mandé un mensaje por Instagram y me bloqueó nada más recibirlo”.

No son las únicas, Kiko Matamoros y Gema López tampoco han pasado el filtro de Belén: “A mí esto me parece una gili*** será porque yo ya soy mayor pero no estoy pendiente”.

Pero hay más y es que nadie del universo ‘Sálvame’ se ha librado excepto dos afortunados: Víctor Sandoval y Conchita la poligrafista. Nadie se ha librado y es que Sergi Ferré le ha comunicado a Jorge Javier Vázquez que Belén también le ha dejado de seguir en redes.

Jorge Javier Vázquez bloquea a Belén Ro

Sin embargo, el presentador no se ha extrañado y nos ha contado que ha decidido bloquear a Belén Ro. El presentador le había pedido a su amiga tranquilidad de cara a la presentación de su libro porque cree que es una de las cosas más importantes que tendrá que enfrentar. Su amiga le pidió un favor para una tercera persona pero Jorge Javier, con el lío de la presentación, lo olvidó y su amiga le envió un audio demoledor.

“Recibí un mensaje que únicamente cogí el móvil y le dije ‘Belén, vete a la mie***’, narraba el presentador y añadía que, en respuesta, recibió un mensaje aún peor: "La bloqueé”.

La llamada de Belén Ro a Belén Esteban