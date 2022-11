Jorge Javier Vázquez rompe con Belén Rodríguez: "La mandé a..."

Jorge Javier Vázquez recibió un mensaje demoledor de Belén Rodríguez

Belén Rodríguez había pedido un favor para un amigo al presentador de 'Sálvame'

Para el presentador, el mensaje fue de "profunda humillación" y un "ataque" personal

Belén Rodríguez ha bloqueado masivamente a ‘Sálvame’ en redes sociales y casi nadie se ha librado, tampoco Jorge Javier Vázquez. El presentador no lo sabía, pero sí nos contaba que, tras recibir un mensaje que consideró humillante de su amiga, decidió romper con ella enviándole un audio.

“No sé si me ha limpiado o no, pero lo que yo sí hice es bloquearla a ella”, nos explicaba Jorge Javier Vázquez. Y es que el presentador del programa está pasando por una nueva etapa en la que tiene claro por qué cosas está dispuesto a pasar y por cuáles no.

Quiere mucho a su amiga, hablaban a diario, pero le advirtió que necesitaba un poco de tranquilidad de cara al lanzamiento de su libro: “Le dije que iba a ser muy importante para mí porque es una de las cosas más importantes a las que me voy a enfrentar”.

No quería que nada a su alrededor le pusiera nervioso y se pidió un día libre. Durante estos días, Belén le pidió un favor a un amigo pero el presentador, entre la presentación, las sesiones de fotos y las entrevistas, lo olvidó.

Belén le envió un mensaje demoledor afeándoselo y Jorge Javier tomó una decisión: “Recibí un mensaje que únicamente cogí el móvil y le dije ‘Belén, vete a la mie***’. Y ella no solo con eso sino que el mensaje que me envió fue todavía peor y la bloqueé”. Y es que, para el presentador, su mensaje fue de una “profundada humillación” y un ataque como ser humano.

Jorge Javier Vázquez: “En este momento de mi vida Belén Rodríguez no tiene cabida”

“Creo que no me lo merezco”, continuaba diciendo el presentador y es que asegura que lleva años dando la cara por su amiga: “Necesito relaciones que no me desconcentren y que no me estén provocando ansiedad constantemente y decidí bloquearla con toda la lucidez del mundo”.

“En este momento de mi vida Belén Rodríguez no tiene cabida”, insistía Jorge Javier y es que cree que su amiga es “profundamente injusta” con las personas que más la cuidan: “Como amigo no puedo dar más, hasta aquí”.

La llamada de Belén Ro a Belén Esteban