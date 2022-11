Kiko Matamoros critica a Lydia Lozano y terminan enfrentados: "Ha sido bochornoso"

El colaborador ha dado su opinión: "Lo de Lydia Lozano no tiene parangón, ha sido incapaz de aprendérselo, no sabía ni leer, se ha perdido. Sargenta Lozano, dedíquese a otra cosa porque la interpretación no es lo suyo”. Algo que no le ha gustado nada a su compañera: “Que te pongan mañana aquí con un texto así y que te lo den a las tres de la tarde, ¿tú de que vas? Que lo haces todo bien, vente aquí a investigar dónde está Belén, ten un poco de compañerismo”.