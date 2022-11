Jorge Javier, decepcionado con la actitud de Lydia Lozano en la entrevista de Raquel Mosquera: "Eché de menos que fuera más valiente"

"Eché de menos que Lydia Lozano no fuera más valiente el sábado", ha entonado el presentador, aunque sabe que decir esto le va a costar "que se cabree conmigo". Y es que Jorge Javier ha dado algunos motivos de por qué pensó esto de la colaboradora: "Lydia sabía muchas más cosas de las que contó , muchísimas, por qué se lo calló, no lo sé". Y deja claro que cuando vea a la periodista le dirá algo sobre esto.

El presentador ha opinado sobre la actitud que tuvo Raquel Mosquera en la entrevista y anteriormente a esta: "¿Vas al cole y no te preparas los deberes?". "Yo he visto a esta señora llamar mala madre a Rocío Carraco, ¿cómo puedes sentarte en un plató a hablar de algo que no has visto? ¿Cómo puedes decir que tienes un gran corazón y llamar mala madre a otra?", ha reflexionado.