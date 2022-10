Jorge Javier Vázquez estalla contra Kiko Matamoros: “A mí no me dejas por mentiroso”

Jorge se ponía en pie: “¿Tú has dicho que eso es mentira?”, le decía. Las cosas se ponían tensas entre ellos. Kiko tomaba la palabra y daba explicaciones: “A mí me ha dicho algún compañero o alguna compañera, creo que María Patiño, que yo había contado eso. Y yo dije que eso era mentira. Eso es lo que digo yo”.

“Yo me acojo a la quinta enmienda”, respondía Kiko. Jorge tomaba de nuevo la palabra: “Osea que sí. No me toquéis los cojo***. Por ahí no, Kiko, estamos hablando de cosas muy serias. A mí no me dejas por mentiroso”.