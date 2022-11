Miguel Frigenti cuenta por qué no quiere enfrentarse con Belén Ro: "Tengo malos recuerdos"

Kiko Matamoros desvela que ha tenido una conversación con Miguel Frigenti sobre Belén Ro

Kiko Matamoros ha desvelado que ha tenido una conversación con Miguel Frigenti antes de entrar al programa sobre Belén Rodríguez y ha salido el motivo por el que le periodista no quiere tener un enfrentamiento con ella.

La conversación de Kiko Matamoros y Miguel Frigenti

“Lo voy a contar yo antes que él, es que es muy fuerte”, ha dicho Frigenti al saber que Matamoros iba a contarlo: “Para que entendáis porque no lo he contado, le he dicho que me fastidia mucho que dijeran de Kiko Hernández es un mal pagador porque a belén Rodríguez yo le dejé cincuenta euros y no me los devolvió, que es una tontería”.

¿Por qué no quiere Frigenti enfrentarse públicamente a Belén Ro?

Pero no era esto a lo que se refería Kiko Matamoros: “El caso es que tienes que contar por qué no te quieres enfrentar públicamente a Belén Ro, cuenta eso si eres tan valiente”. Algo que a su compañero no le ha gustado nada que saque a la luz. “Le he contado que no quería tener ningún enfrentamiento, empecé a trabajar con ella, tengo malos recuerdos de los enfrentamientos que tengo con ella porque me afectaron, yo no quería entrar en ninguna guerra”, ha explicado el periodista.

