Kiko Hernández justifica el plantón de su amigo, Fran Antón, a Josele Román: él le dio la excusa

Kiko Hernández regresa a ‘Sálvame’ en plena polémica por el plantón de su amigo, Fran Antón, a Josele Román. No acudió a la presentación del corto que él mismo dirigió y el colaborador da la cara por él.

El colaborador apuntaba que, en muchas ocasiones, los directores no acuden ni a la presentación de sus obras ni a recoger los premios porque están inmersos en otros proyectos. Y es que Hernández y Antón están a punto de presentar una obra de teatro que el actor dirige y que el colaborador interpreta.

La colaboradora no entiende la polémica con su amigo. “A mí me da igual que Kiko Hernández esté con Fran Antón, con Jacinto Benavente o con Mari Loli Pérez, con quien quiera. Creo que estamos en una época que cada uno esté con quien quiera, como si quiere estar con un murciélago, así también la iba a querer”, decía Belén y advertía algo: “Si está con él no nos vamos a enterar ¿Sabes por qué? Porque él nos va a decir lo que le dé la gana”.