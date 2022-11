Kiko Hernández lanza un llamamiento contra Albano: le debe 30.000 euros desde hace 13 años

“El señor albano me debe desde el año 2009 30.000 euros”, aseguraba el colaborador de 'Sálvame' y añadía que mientras el cantante “se pasea” por distintos lugares, su abogado está “hasta las narices” de “reclamarle internacionalmente” esta cantidad de dinero.

Además, Hernández se preguntaba por qué no puede deducírsele de ingresos claros como la nómina que habría ganado por su última intervención televisiva: “A ver si puede ser que con la nómina que cobró el otro día del ‘Deluxe’ se le pueda quitar algo”.

Y es que Kiko no entiende que el cantante pueda interponer medidas legales contra personas como él y luego no pague lo que debe: “Pone querellas y no paga las costas desde hace 13 años”.