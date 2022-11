"Me quedo con tu sentido del humor y lo cariñoso que eras con todo el mundo. T u princesa te quiere y el día mañana, si llegara un nieto, va a saber lo molón que era su abuelo Bernardo ", ha comenzado diciendo la que fuera colaboradora de 'Sálvame', que añadía que nunca iba a olvidarse de él y que en su mente permanecerán para siempre los momentos bonitos que han vivido juntos: "Ahora toca seguir y pensar en todo lo que vivimos, gracias por traerme al mundo y poder ser tu hija".

En estas líneas, la exconcursante de 'Supervivientes' también ha querido darle las gracias a sus familiares y amigos, que han estado a su lado y no le han soltado de la mano desde que el pasado viernes 25 de noviembre falleció Bernardo Pantoja a los 69 años en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla: "Agradecer a toda la gente que ha estado conmigo estos días sin soltarme la mano. Gracias tita, mamá y Antonio Abad. El resto también, que no me habéis dejado ningún momento sola".