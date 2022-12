Belén Esteban se moja en la polémica de Jorge Pérez y Alba Carrillo: "¿Estamos locos?"

Belén Esteban no da crédito con que el foco mediático se situé sobre Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez. La colaboradora de 'Sálvame' recuerda que él es culpable de la situación con Alba Carrillo, no su mujer, y no puede cree que haya quienes les acusen de haber hecho un montaje.

Tras ver las imágenes, Belén Esteban se indignaba en ‘Sálvame’ y es que cree que Alicia y Jorge no se expondrían de ningún modo a hacer un montaje dada su situación, casados y padres de cuatro hijos, uno de ellos de apenas unos meses: “¿Estamos locos? Yo he estado con Jorge, me lo he encontrado, es encantador, simpático... ¿Qué tiene que ver que una noche salga y se líe con Alba?”