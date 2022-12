El primer perreo de Belén Esteban tras su recuperación: "Esto es lo que le hago yo a mi Miguel"

Belén Esteban ya está totalmente recuperada de su operación en la pierna. La colaboradora ya puede apoyar el pie con normalidad y caminar sin muletas. Por eso, no ha dudado ni un segundo en levantarse y celebrar en el plató su recuperación .

La colaboradora no puede estar más feliz después de lo mal que lo ha pasado con su operación de rodilla. “Ya no tengo muleta que me la ha quitado mi médico y quiero que vea toda España lo bien que ando”, ha dicho encantada.