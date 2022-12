Carmen Borrego rompe a llorar y Terelu Campos sale en su defensa ante la inexistente relación con su hijo

Momentos después, más serena, la colaboradora regresó con una total declaración de intenciones: "No puedo con las injusticias. Ya dije aquí en su momento que nadie me puede juzgar como madre. Los que me conocen y están a mi lado jamás podrán decir que yo he hecho nada malo con mis hijos. Yo no me lo merezco pero hay otras personas que es impensable, así que vamos a ser todos justos y razonables", explicó.