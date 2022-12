Comienzan los problemas de Carmen Borrego como próxima directora de 'Sálvame': "Yo no quiero estar"

Gema López desveló en 'Sálvame' que había visto un movimiento de su compañera que no le había gustado nada. "El día que sale la noticia empiezo a ver que todo el mundo empieza a pelotearla al móvil (...) Yo veo que ella empieza a nombrar a quién quiere que esté ese día y a mí no me nombra. Una de dos: o me ves más que un nublao', o en su día dijiste que a Gema no la querías dirigir y eso lo tengo aquí", comenzó diciendo Gema López señalándose al corazón como si un dardo hubiese recibido y dirigiéndose directamente a Carmen Borrego.