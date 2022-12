Chelo García-Cortés se confiesa: "Hay cosas que no he superado"

Chelo García-Cortés lo ha contado todo en su libro y sus seguidores no paran de emocionarse. "Me han dicho que han llorado conmigo", dijo muy agradecida por la lealtad del público la propia Chelo, en una charla con Telecinco.es en los pasillos de Mediaset.

Entre las confesiones que se vierten en el texto, hay cuestiones muy privadas, que Chelo ha sentido como un acto de "vaciamiento". "Hay cosas que no he superado", admite sobre su vida y sus heridas. En pleno tour de promoción del libro, la autora no se olvida de su público: "Estoy muy agradecida por el apoyo de la gente", dijo.