El llamamiento de una abuela: no puede adoptar a su nieto aunque su hijo está en la cárcel y la madre no se hace cargo

Tras valorarlo, Elena se trasladó con la pareja de su hijo al hospital para acompañarla en el nacimiento de su nieto. Notó que no tenía la alegría que ella sintió con el nacimiento de sus hijos y también le extrañó que se llevaron al bebé al nido y no se lo daban a su madre.

Elena no tardó en acceder porque todos estuvieron de acuerdo en que eran su familia, sin embargo, la administración le dijo que iban a hacer las cosas "bien" y que iban a someterla a unas pruebas para ver si era idónea o no para tener la custodia de su nieto.

"Cruz Roja es la encargada de hacerme los cursos de formación y ese informe de idoneidad y Cruz Roja ha decidido que no soy idónea", se quejaba Elena y daba los motivos: "El día de mañana, si aparece el padre, va a haber un grave trastorno emocional en mi persona y en el bebé, que es lo que yo reivindico, si yo no quiero cuentas con ese padre".

Ahora, Elena asegura que le informe tiene "muchas discordancias", que cuando hizo el test "se me mete prisa" y se le dijo que no iba a tener relevancia: "Me he hecho después, por consejo de mi abogado, para presentar en el juzgado un informe psicosocial, que me lo han hecho dos peritos del juzgado de Granada que tienen un prestigio (...) En el de Cruz Roja sale desfavorable y en el otro sale bien".