El tenso enfrentamiento entre Amor Romeira y Gianmarco Onestini: "Prepárate, que yo no soy Cristina Porta"

Al ver que Gianmarco la ha llamado ridícula públicamente, Amor ha estallado y le ha contestado: "Uyyy... ¡Creo que te has ido a meter con la menos indicada! Yo no soy Cristina Porta, que se calla y permite que se la ningunee e insulte. Y como te veo que tienes ganas de fiesta... Prepárate para tú ubikaina".

"¿Me estás amenazando? Pues aquí queda públicamente lo que dices, igualmente no hay ningún beso, sino solo un abrazo y encima de dos personas solteras, lo que has hecho tú, o sea grabar a escondidas, sí que es asqueroso", le ha contestado Gianmarco, ante lo que Amor ha replicado: "¿Amenazando? Jamás... Te estoy avisando. ¿Crees que solo abrazos? ¿Seguro? ¿No hay besos? Te dejo que digas la verdad antes de que quedes muy mal . Otra cosita... si solo hay abrazos, ¿por qué te parece asqueroso que lo grabase?".

Tras este tenso enfrentamiento público, la canaria ha escrito otro tuit en el que le informa a sus seguidores que habrá un nuevo 'Romeira Informativos' en el que demostrará que dice la verdad con respecto a la relación entre Gianmarco y Mar López. "¡Lo estabas pidiendo a gritos, Gianmarco Onestini! Se ve que necesitas protagonismo. Pues tranquilo que te lo voy a dar", le ha dicho Amor, que en el vídeo le dedica una peineta: "Ya me has tocado el coñ*. A mí no me insultas ni tú ni nadie. Así que prepárate que te voy a desmontar el chiringuito, porque no tienes licencia".