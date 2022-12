Amor Romeira confirma la información de Cristina Porta sobre Gianmarco Onestini: "Tengo los vídeos"

Cristina Porta asegura haber tenido "problemas graves" con Luca Onestini y carga contra Gianmarco: "Cuida a tu hermano"

Amor Romeira ha revelado que tiene pruebas de que Gianmarco Onestini y Mar López se dieron cariño "cuando no había cámaras" en 'Celebrity Game Over'

En el momento en el que grabaron ese reality para mtmad, el exnovio de Adara Molinero aseguraba que estaba conociendo a una persona

Gianmarco Onestini acudió el pasado viernes al plató de 'Sálvame' para enfrentarse a Cristina Porta y recriminarle lo mal que se lo hizo pasar a su hermano Luca durante su relación, que comenzó en el reality 'Secret Story'. La nueva colaboradora aseguró que le estaba haciendo un flaco favor a Luca, con el que ella había tenido "problemas graves", y arremetió contra Gianmarco, asegurando que Amor Romeira le había contado que había sido "infiel a su novia".

El italiano estalló al escuchar esas palabras, alegando que él no tenía novia cuando se grabó 'Celebrity Game Over', el reality en el que coincidió con Amor Romeira y que se puede ver en mtmad. Al ser mencionada en el programa, la canaria ha querido pronunciarse sobre el tema en Twitter, donde ha hecho uno de sus ya famosos hilos para compartir la información que tiene y darle la razón, parcialmente, a Cristina Porta, pues ha confirmado que Gianmarco se mostró muy cariñoso con una compañera del reality, Mar López, pero que no fue infiel a nadie porque él nunca dijo que tuviera novia.

"Es verdad que Gianmarco, cuando no había cámaras, estaba más cariño con Mar López. Y ante las cámaras no lo mostraba porque estaba conociendo a Naila Lesan, esa es la realidad de la trastienda del reality de mtmad", ha asegurado Amor, que añadía: "Siendo honesta, Gianmarco, cuando no había cámaras, cuando creyó que se había acabado el reality y nadie lo grababa se besaba por el cuello y se abrazaba y tenía una actitud romántica con Mar López".

"¡Ya sabéis que yo siempre hablo con la verdad! Es verdad que Gianmarco Onestini no ponía etiqueta de 'novia' a Naila, pero sí decía que la estaba conociendo y que por eso no tendría nada con Mar. Pero se refería de cara a la galería, es decir a las cámaras y el espectador", ha explicado la exconcursante de 'Gran Hermano', adjuntando un vídeo del reality en el que el exnovio de Adara Molinero le contaba a sus compañeros que estaba conociendo a una chica.