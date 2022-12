Amor Romeira cuenta los detalles de la relación entre Gianmarco Onestini y Mar López: "Ella le criticaba"

"Estabas indignada [tras salir de 'Celebrity Game Over']. Recuerdo que le criticabas y me decías: 'Tía, ¿este tío de qué coñ* va? ¡Qué fuerte!'. Recuerdo que estabas hasta obsesionada porque no te había seguido, no te había hablado y no te había dado el número", ha comentado la amiga de Anabel Pantoja.