Amor Romeira enseña las pruebas que demuestran la cercanía entre Gianmarco Onestini y Mar López

El tenso enfrentamiento entre Amor Romeira y Gianmarco Onestini: "Prepárate, que yo no soy Cristina Porta"

La exconcursante de 'GH' ha cumplido con su palabra y ha compartido los vídeos en los que Gianmarco y Mar López se abrazan y se besan en el cuello

Tras la publicación de esos vídeos se han pronunciado Gianmarco Onestini, Mar López y Naila Lesan, la chica a la que estaba conociendo el italiano

"¡Te has ido a meter con la menos indicada! Yo no soy como Cristina Porta, que se calla y permite que se la ningunee e insulte. Y como te veo que tienes ganas de fiesta... Prepárate", fueron las palabras que Amor Romeira le dedicó en Twitter a Gianmarco Onestini después de que él la llamase ridícula por afirmar que tenía los vídeos que demostraban que se había mostrado muy cariñoso con la influencer Mar López detrás de las cámaras de la segunda edición del reality de mtmad 'Celebrity Game Over'.

Durante la grabación del reality, el hermano de Luca Onestini siempre defendió que no haría nada con Mar porque estaba conociendo a una persona fuera, Naila Lesan; pero, cuando las cámaras se apagaban y según Amor Romeira, la situación era muy distinta: "Cuando no había cámaras, cuando creyó que se había acabado el reality y nadie lo grababa se besaba por el cuello y se abrazaba y tenía una actitud romántica con Mar López".

Amor avisó al italiano de que iba a sacar a la luz esos vídeos para demostrar que estaba diciendo la verdad y así lo ha hecho: en su cuenta de Instagram ha publicado uno de sus 'Romeira Informativos', en el que explica el tenso enfrentamiento que ha tenido en las redes sociales con Gianmarco y en el que se puede ver cómo se abrazaba y besaba por el cuello a Mar López en el jardín de la casa en la que se grabó 'Celebrity Game Over'.

Las reacciones a la publicación de los vídeos

Las reacciones de los protagonistas de la historia no se han tardado en producirse. Así, Gianmarco ha lanzado un comunicado tanto en Twitter como en Instagram en el que asegura que llegó a España sin ninguna compañía hace cuatro años y que en este tiempo nunca ha insultado a nadie ni ha entrado a contestar a los que le atacan: "Nunca perdería mi tiempo con algo tan fútil".

"Por eso, cuando me etiquetáis en los vídeos de estos 'personajes tristes' que creen que pueden permitirse juzgarme u opinar sobre mi vida sin saber nada yo solo me río, porque me sentiría un fracaso si la única manera de llamar la atención es inventarme cosas de los demás", ha añadido el italiano, que ha recibido la respuesta de Amor en Twitter: "Fíjate oye... Cuatro años sin insultar a nadie y vas un día y me insultas a mí... Entiendo que estés arrepentido... Te ha salido caro".

Por su parte, Mar López ha respondido públicamente a la canaria en sus historias de Instagram, donde le ha dicho que le parece "fatal" que haya compartido ese vídeo "grabado a escondidas y en lugar privado" en el que también aparece ella para iniciar "una guerra" con Gianmarco. Por otra parte, ha asegurado que ambos estaban en su derecho de compartir muestras de cariño porque eran y son dos personas solteras.

Además, le ha dado la razón al italiano y ha confirmado que no se besaron en ningún momento, aunque ha resaltado que lo podrían haber hecho porque él estaba soltero. Al ver que Mar se posicionaba al lado de Gianmarco, Amor ha asegurado que entiende que la influencer "haya sacado la cara" por él porque, según ella, han estado viéndose en un hotel de Madrid.

La canaria ha aportado pruebas, subiendo fotos en las que se puede ver que han estado en la misma habitación de hotel: "La pobre... ¡te hemos pillado!". Además, ha asegurado que Mar quería que subiera los vídeos: "Habíamos hablado de subir los vídeos que grabé de ella con Gianmarco en actitudes muy cariñosas para joderle la relación que tenía él fuera y que se viera que ella no estaba loca y era la que iba detrás de él [...] Por eso, en breve le haré un 'Romeira Informativos' a Mar López para desmontarla y darle su ubikaina por falsa".