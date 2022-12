Cristina Rodríguez reconoció en ‘Socialité’ que no tiene relación con Pelayo Díaz, estilista que fue su compañero en ‘Cámbiame’ durante varios años. "Hay gente con la que tienes encuentros y gente con la que tienes desencuentros. No tengo ni idea si es presidente de Estados Unidos o si le han hecho diseñador de Gucci", añadió.

‘Sálvame’ ha hablado con Pelayo para conocer su versión y el estilista se ha mostrado de lo más conciliador. Ha reconocido que no tiene relación con Cristina, pero también ha dicho que no tendría problema en saludarla si se encuentran.

“No dijo ninguna mentira, no tenemos relación”, ha explicado. También ha contado qué ocurrió en ‘Cámbiame’ para que su buena relación de entonces se haya transformado en indiferencia: “Al final no nos entendimos y no todo el mundo tiene que llevarse toda la vida bien. Me quedo con el tiempo que trabajamos juntos, la respeto muchísimo porque me parece una gran profesional”.