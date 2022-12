Aitana habría acudido a una fiesta organizada por los futbolistas Vinícius y Rodrygo, según Pipi Estrada: "Tuvo un pollo importante con su novio”

Pipi Estrada ha contado en ‘Sálvame’ una información sobre la cantante Aitana , a colación de que su nombre ha salido en el programa porque anoche dio el último concierto de su gira en Madrid. El colaborador no sabía que había roto recientemente con su novio, Miguel Bernardeau , pero luego ha pensado que lo ocurrido en una fiesta hace unas semanas pudo haber tenido algo que ver.

“Antes del Mundial, Aitana estuvo en una fiesta privada de dos jugadores del Real Madrid”, comenzó el colaborador, que luego dio los nombres de Vinícius y Rodrygo. Todos los invitados tenían que dejar sus teléfonos móviles en una urna antes de acceder, lo que pudo ocasionarle problemas a la artista. “Durante la noche, su novio la estuvo llamando y no hubo contestación, no sé si eso fue el motivo de la ruptura”, aventuró el ex de Terelu Campos.