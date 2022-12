Pipi Estrada desvela los mensajes que ha intercambiado con Terelu Campos: "Le dije pesada"

"Había una cercanía de unos mensajes", explicaba el periodista que hablaba de unas conversaciones "muy correctas y muy cercanas". Pero ¿Qué le dijo en los mensajes? El colaborador lo leía en directo: "Le dije, 'querida, soy personaje por accidente, no buscado y te digo más: soy persona por encima del personaje. Estoy en ese mundo por necesidad, no por placer. Buen día".

Terelu le respondió con una sola frase: "¡Uf! ¡Qué pesado eres, de verdad!" A lo que el periodista respondió: "¿Yo pesado? Mírate a ti misma, estoy feliz y no molesto, hoy me has tocado la moral con un comentario innecesario, pesada".

Y es que Pipi cree que en la vida hay que ser "coherente": "Si dice 'de esta persona no hablo', no habla, ni para bueno ni para lo malo, pero cuando puede me da un zasca y no lo aguanto".