Pipi Estrada envió un mensaje a Terelu Campos tras un comentario de la presentadora en directo por el que él se dio por aludido

"Me parecía tan alucinante que me escribiera un mensaje y no fuera capaz de mirarme cara a cara en un pasillo…", decía Terelu Campos

Terelu Campos narra que no es el primer encontronazo que tienen y nos cuenta lo ocurrido en una discoteca

El conflicto entre Terelu Campos y Pipi Estrada continúa. La presentadora de 'Sálvame' asegura que tras un comentario en directo recibió mensajes del colaborador en su teléfono móvil. "Se convirtió en Shrek", decía la presentadora, por ello, no entendió su actitud cuando, poco después, se lo encontró en los pasillos de Mediaset España y Pipi se escondió: "No salió, me parecía alucinante".

El encontronazo de Pipi Estrada y Terelu Campos

Terelu Campos lo dejaba muy claro, no coincidirá con Pipi Estrada en un plató aunque sea su hermana, Carmen Borrego, quien se lo pida como directora del programa. Es una cuestión de principios para ella, no de peticiones, pero lo que no puede controlar son los encuentros casuales que puedan suceder en la cadena.

Un día que trabajaba en ‘Sálvame’, Cristina Porta estaba hablando y Terelu hizo un comentario que molestó a Pipi: “Yo dije que conocí a un periodista deportivo pero que lo que quería era ser famoso”. En ese momento, empezó a recibir mensajes de Pipi, ella le llamó “pesado” y él replicó: “Se convirtió en Shrek”.

Terelu no contestó a más pero, minutos después, iba caminando por el pasillo de Mediaset cuando lo vio salir de maquillaje. Pipi también la vio y se metió de nuevo en la sala, pero ella llegó a tiempo de impedir que la puerta se cerrara metiendo un pie: “Digo ‘¡Cobarde de mierda!”

“Pues no salió”, continuaba narrando la presentadora: “Me parecía tan alucinante que me escribiera un mensaje y no fuera capaz de mirarme cara a cara en un pasillo… si yo no le voy a morder”.

Pipi Estrada y su "acto de cobardía"

Pipi Estrada reconocía este episodio en 'Sálvame'. Tras hablar con Carmen Borrego, el periodista decía de su reacción: "Fue un acto de cobardía".

El otro encontronazo de Pipi y Terelu

Es más, nos explicaba que no es la única vez que se han encontrado. Tras el confinamiento, apenas unos meses después, se lo encontró en una discoteca, fue a darle dos besos y ella se retiró. “No lo entendía”, decía Terelu, que además recibió mensajes de Pipi afeándoselo.

Los mensajes que le escribe Pipi Estrada