Gloria Camila compartió a través de stories en 'Instagram' distintas imágenes que incluían textos que no dejaban lugar a dudas de su enfado . En ellas se podía leer lo siguiente: "El diablo es malo porque la historia te la contó un ángel"; "La gente suele ser curiosa por conocer las vidas ajenas y desidiosa para corregir la suya propia"; "El error de la gente malagradecida es que piensan que no van a volver a necesitar ayuda"; o "Nunca verás a una persona desagradecida y feliz".

El manifiesto de Gloria Camila no terminó ahí. Sus 'stories' las remató subiendo una foto abrazando a su padre y con el texto "No nos interrumpáis mientras os ignoramos, gracias. Te amo, papá", demostrando así la unión que tienen; y con un 'selfie' lanzando un beso: "Perdonadme. Había tantas que me gustaban que tuve que poner unas cuantas. Todas definían a la perfección lo que quería expresar. Benditas palabras", sentenció.