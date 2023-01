Jorge Javier Vázquez: "Antonio David teme a Rocío Flores"

Tras la última portada de Antonio David Flores, Jorge Javier Vázquez apuntaba en 'Sálvame' que Marta Riesco será quien dé "la estocada" final a Antonio David. Además, apuntaba que Rocío Flores es una "alumna aventajada" de su padre y no va a competir con Marta, de hecho, afirmaba que Antonio David "teme" a su hija.

Olga no podría hacerlo porque durante muchos años "ha participado", con lo que está "atada de pies y manos" y siente "miedo". El presentador cree que lo será porque en el "pódium", los lugares están "perfectamente estructurados" y en el primero no puede haber dos personas: "Marta o Rocío, tiene que ser para una, porque el ser ha obrado como ha obrado pero la alumna aventajadísima, la que pone el sello a todo, es Rocío Flores".

Jorge Javier cree que Rocío Flores "no va a permitir compartir puesto con Marta Riesco" y añadía: "El padre teme a la niña, tengo datos". Sabe de "broncas" que ella le ha echado a su padre y daba un ejemplo: "El ser intenta hacer una exclusiva utilizando a sus hijos, la hija no lo sabe, se da cuenta y cuando se da cuenta le pega una bronca la padre que el padre llama a la revista y dice que no la publiquen".