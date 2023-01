Raúl, el hombre de confianza de Gustavo, confirma que existen las grabaciones: “Me dijo que tenía tres”

“Gustavo está totalmente destrozado, o hablé con él y se derrumbó , me dijo que todo esto le estaba afectando mucho a su vida personal y que se arrepiente mucho de lo que hizo. Tanto de hacer esas grabaciones como de haber hablado con Kiko”, asegura Raúl admitiendo que el chófer reconoce la existencia de esas grabaciones.

“Yo le pregunté que si esas grabaciones existían y me dijo que sí, hay tres grabaciones ”, confirmaba Raúl que replicaba las palabras de Kiko Hernández el día anterior en referencia a Gustavo y su mujer: “Son grabadoras humanas. Los dos han grabado”.

“Han grabado reuniones que han tenido Las Campos, por separado, que yo sepa son audios y a mí me confirmó que tenía tres. Lo que no me dijo fueron los momentos exactos de esas grabaciones”, cuenta Raúl en directo junto a Jorge Javier y a Kiko.