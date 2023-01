Las Campos le han desmentido, Kiko Matamoros resta credibilidad a su información, Belen Esteban tampoco se la cree… y el presentador de ‘Sálvame’ se pregunta: “Me marcho unos días y cuando regreso te has convertido en el nuevo Avilés de ‘Sálvame’, has perdido toda tu credibilidad, lo único que puedes hacer para que tu imagen no se deteriore más es sacar todas las pruebas.

Carmen le echaba en cara que solo cargue contra ella y, tras recibir un mensaje, perdía los nervios: “Vale ya, habéis empezado con mi hijo y hasta que no me enterréis no vais a parar, me habéis jod*** la relación con mi hijo ahora mi familia ¿Qué c*** es esto?”