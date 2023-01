Kiko Hernández escribe las "intimidades" que Gustavo le ha contado de las Campos: Jorge Javier Vázquez se traga el papel

Kiko Hernández asegura que Gustavo "se ha lucrado" en distintas ocasiones

El colaborador se declara sorprendido con el "dineral" que Gustavo ha invertido en su "pisazo"

Kiko Hernández afirma que le han hecho partícipes de confidencias "muy fuertes" y desvelaba una que afectaba directamente a Carmen Borrego

Kiko Hernández no solo ha reiterado su información sobre el hombre de confianza de María Teresa Campos, da varios pasos adelante. Muchos desmintieron que, tal y como afirma Kiko, Gustavo sea el "topo" de la familia, pero Kiko afirma que el conductor se ha lucrado en varias ocasiones, afirma que le han hecho partícipe de intimidades de la familia y desvela el contenido de un mensaje que afecta mucho a Carmen Borrego... Además, ha puesto por escrito una de las informaciones que posee y ha provocado la sorpresa de Jorge Javier Vázquez.

“La tarde va a ser caliente, va a pillar hasta el apuntador”, advertía Kiko Hernández y es que no entendía que cuestionen su información sobre Gustavo: “Llevo 14 años dando muy buenas informaciones, esta no es que me llegue, es que la he vivido yo y tengo ganas de escuchar a Carmen Borrego diciéndome a la cara que no me cree”.

De hecho, el colaborador daba varios pasos más adelante. En primer lugar, aseguraba que Gustavo se ha “lucrado” dando información a diversos medios: “Con muchos más temas, él tiene multioficios”, decía. Es más, asegura que no es la única persona que lo sabe y daba un nombre: “Belén Rodríguez”.

Según Kiko, esto lleva medio año siendo “vox populi” y él mismo habría alertado a Terelu Campos: “¿Nos quitamos todos las caretas? Cuando se lo conté a Terelu, me dijo que se lo podía imaginar”.

El órdago de Carmen Borrego

El colaborador avisaba que esto no es más que la punta del iceberg y que no tiene problema en bajar hasta el fondo… Entonces llegaba el órdago de Carmen Borrego, que se negaba a participar: “Si me tengo que ir del programa definitivamente, me voy, no voy a participar en hacer daño a mi madre, conmigo no contéis”.

Carmen Borrego se va de ‘Sálvame’

Cara a cara, Carmen reprochaba a Kiko que haga esto en este momento, en que su madre está vulnerable y Kiko la tachaba de “tramposa”: “No se puede ser tan cerdo y tan sucio”. El conflicto se trasladaba al pasillo primero y a una salva VIP después, donde Carme se quejaba de ser siempre el objetivo de todos.

En ese momento, Carmen recibía un mensaje y acababa por estallar: “¡Vale ya! Habéis empezado con mi hijo y hasta que no me enterréis no vais a parar, me habéis jod*** la relación con mi hijo, ahora mi familia ¿Qué coño es esto?”

Kiko Hernández reiteraba su información

Lejos de retractarse, Kiko Hernández daba un paso más y es que afirma que las grabaciones las habría hecho la pareja de Gustavo, Ainhoa: “Ha enseñado estas conversaciones, se lo dije a Terelu y ella me dijo: ‘¿Ahora qué hago? ¿Cómo puedo echar a esta persona que es el apoyo de mi madre?” Pero hay más porque también habría “avisado a la prensa” y Kiko decía haber visto en primera persona a Gustavo hablando con un fotógrafo en la puerta de su casa.

Kiko Hernández escribe en un papel las intimidades que le han contado de las Campos

“Me ha contado intimidades tan fáciles de demostrar que, si contara cuatro, Terelu llamaría para decir que me cree”, decía Kiko. No podía contarlas ni poner las grabaciones porque no las tiene en su poder, pero sí podía escribirlas en un papel para que lo leyeran los presentadores y la dirección.

“Me han contado cosas tan fuertes, tan secretas, de las Campos, que lo escribo, lo leen y ya que le digan al resto de los compañeros si lo que estoy contando es cierto o no”, decía Kiko y así lo hacía. Jorge Javier leía el contenido y acababa comiéndose el trozo de papel: “¡Uf!”

El pantallazo que delataría a Carmen Borrego

Pero además, Kiko dice tener un pantallazo en el que se cuenta “la desconfianza que Carmen Borrego tiene de Alejandra respecto a que su sobrina avisa a la prensa” y en la que quedaría claro que Gustavo “se descojona de Carmen y de su familia”.

Kiko Hernández, sorprendido con la casa de Gustavo