Con quien sí que ha hablado de esta polémica ha sido con Carlota Corredera , que en el estreno de una serie en Málaga ha revelado ante los micrófonos de Europa Press el comentario que le hizo el chófer . "El otro día me encontré por el barrio con él y me dijo que tenía la conciencia muy tranquila , y ya está", ha confesado la periodista, que no quiere posicionarse ni al lado de Gustavo Guillermo ni de Kiko Hernández, aunque sí que ha admitido que le cuesta creer que el chófer sea el topo de las Campos.

"A mí me ha dicho que está con la conciencia tranquila, yo creo que está intranquilo y es que tampoco está acostumbrado a estar en el ojo público", ha comentado la que fuera presentadora de 'Sálvame', que añadía que lo que "ha vivido" y visto siempre es a Gustavo siendo "muy cariñoso" con María Teresa Campos. "A mí lo que me preocupa realmente es la salud de Teresa y que lo pase mal, porque le tengo muchísimo respeto y cariño, así que me gustaría que esto no le salpicase", ha terminado diciendo la gallega para zanjar el tema.