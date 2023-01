Terelu Campos reacciona ante la polémica de Gustavo: "Alguien se lo ha tenido que contar a Kiko H"

Terelu Campos reacciona al polígrafo de Kiko H donde habló de la traición de Gustavo a la familia Campos

Terelu ha querido negar rotundamente que a Gustavo no se le ha pagado la nomina durante un año:

Kiko Hernández destapa la verdadera cara de Gustavo y su traición a las Campos ante el polígrafo

El polígrafo de Kiko Hernández demuestra que Gustavo se ha lucrado a escondidas de la familia Campos dando información a la prensa, algo de lo que ha hablado más clara que nunca Terelu Campos en plató.

Terelu Campos habla en el plató de 'Sálvame'

Carmen Borrego, que ya puedo reaccionar a las informaciones que salieron, ha vuelto a decir unas palabras: “Vuelvo a repetir lo mismo, creo que de poco se ha hecho mucho. Creo que Gustavo se ha equivocado, pero también creo que se lo han llevado a su terreno”. Y tras esto ha llegado el turno de Terelu.

Yo no sé lo que ha contado Gustavo, sé la realidad que he vivido. Me apetece hacer la croqueta, pero llevo dos semanas en el fisio y estoy hecha polvo", ha entonado la presentadora al escuchar todo lo que se ha dicho estos días sobre el tema y el polígrafo de Kiko Hernández.

La presentadora desmiente que no se haya pagado durante un año la nomina de Gustavo

Terelu ha querido negar rotundamente que a Gustavo no se le ha pagado la nomina durante un año: "Eso es mentira, entre otras cosas porque la he pagado yo, y no solo lo de Gustavo porque es mi madre y si necesita algo para eso también estoy yo. Yo he tenido una vida de puta madre gracias a esa mujer y la he tenido yo, mi hermana, sus nietos, su familia, gracias al esfuerzo y al trabajo de esta mujer que es mi madre. Si mi madre ha tenido un momento complicado en la vida para eso estábamos quienes teníamos que estar”.

“Yo no tengo por qué verme obligada a dar detalles de mi vida íntima y económica y de la de mi madre. No tengo por qué, no va en el suelo ni en nada, ni en el mío ni en el de nadie, pero lo que no voy a dejar es que quede ahí una mentira como la copa de un pino”, ha querido dejar claro la hija mayor de Teresa Campos y es que cree que Gustavo "algo ha debido decir" cuando a Kiko H le consta todo esto.

La repuesta de Terelu a Kiko Hernández