Canales, acusado de filtrar información sobre Francisco Rivera: él responde

José Antonio Canales Rivera niega haber grabado o filtrado información a la prensa

Canales sí reconocía que puede haber hablado de su familia: "A ver si voy a tener que vivir asustado por algo que haya dicho, lo que haya dicho, dicho está, que no ha pasado nada”

Canales Rivera autoriza a que se emitan la grabaciones que, según Kike Calleja, existen

Hasta la redacción de ‘Sálvame’ están llegando diversas informaciones que afectarían y buscarían dañar a Francisco Rivera en el ámbito personal, familiar y personal. Pero ¿Quién la está filtrando? Según Kike Calleja, podría haber grabaciones de su primo, Canales, hablando de la intimidad del torero.

Kike Calleja preguntaba a Canales, que no tiene relación con su primo, si en alguna ocasión ha hablado del torero y el aludido replicaba: “A ver si voy a tener que vivir asustado por algo que haya dicho, lo que haya dicho, dicho está, que no ha pasado nada”.

“Ahora saca el audio”, retaba el colaborador y es que el reportero dejaba caer que podría haber grabaciones hablando de Francisco: “Tú sabes que has hablado, te has abierto durante un tiempo porque lo has estado pasando mal y has contado cosas e intimidades no de tu primo, incluso de la familia”, decía; “Sí, pero bueno, yo y todos los que estamos aquí”, respondía él.

Y es que él no niega que haya podido hablar de su primo, pero sí que lo haya hecho con la intención de perjudicarle o de filtrar nada a la prensa: “En mi familia hablo de lo que me apetezca cuando me apetezca”. Pero se pregunta quién le ha grabado: “Yo no doy información”.

Kike no podía responder ni sobre quién ha grabado ni sobre qué cuenta Canales, pero sí explicaba: “Hay grabaciones de Canales hablando y contando información de la vida privada de su primo”.

El colaborador insistía en que no ha pasado ninguna información pero Kike apuntaba otra posibilidad, que hubiera utilizado a otras personas para que lo filtraran: “No, eso habrá sido cosas suya, yo no me siento aquí a contar algo de él en primera línea”.