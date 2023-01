Kiko Rivera, arrepentido: ''Si algo necesito es que mi madre me dé un abrazo''

Kiko Rivera habla por primera vez tras sufrir un ictus: "Pensé que no salía de esta"

El DJ reaparece públicamente para hablar sobre la relación con su madre

El hijo de Isabel Pantoja ha querido mostrar su arrepentimiento

Kiko Rivera ha reaparecido públicamente unos meses después de estar ingresado en el hospital debido al ictus que sufrió. Esta vez lo ha hecho para hablar sobre la relación con su madre y ha querido mostrar lo arrepentido que se siente respecto a la situación que les rodea.

‘’La comida fue el pasado jueves y yo la vi muy bien, ella estaba contenta y fue súper agradable con todo el personal del restaurante. No tiene nada que ver con la imagen que se da de ella en televisión. Se la veía ilusionada y muy alegre, me gustó mucho verla así’, comenzaba Kiko a hablar sobre la última salida de Isabel Pantoja mostrando así su apoyo y arrepentimiento hacia la situación que vive con su madre.

El hijo de la tonadillera ha confesado que echa de menos a su madre: ‘’Me arrepiento, he dicho muchas cosas que no se deben decir. Me he parado a pensar y cuando te equivocas en las formas pierdes la razón. A partir de ese momento, los problemas de casa se solucionan en casa’’. Al parecer, la televisión lo único que me ha dado es dinero y eso es una mierda’’, reflexionaba.

Además, ha querido aclarar que, aunque Isabel Pantoja no pudo estar en el hospital, sí que le hizo una videollamada y esa fue la última vez que habló con su madre: ‘’Mi madre me llamó por una videollamada y me emocioné tanto que casi me da otro (ictus). Así que los médicos me quitaron el móvil. Esa fue la razón por la que mi madre no vino’’, explicaba el DJ.

Pero algo que ha llamado mucho la atención es que el hijo de Isabel Pantoja sigue reclamando un abrazo de su madre públicamente: ‘’Si algo necesito es que mi madre me dé un abrazo, pero mi madre y yo somos muy orgullosos. Un abrazo de tu madre no se puede comparar con nada. Todavía no ha sucedido’’, confesaba Kiko.