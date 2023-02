Chelo García-Cortes, sobre su historia de amor con Bárbara Rey: "Le dejé el listón muy alto"

En esta charla, se ha podido conocer la dureza de su infancia, destacando el suicidio de su madre cuando ella tan sólo tenía 11 años. Una etapa que no fue nada fácil para la periodista y quién encontró refugio en su padre, una de las figuras más importantes de su vida. "No podía mirar el álbum de fotos porque me hacía daño. Lo he podido abrir después de darle muchas vueltas para mi libro porque quería enseñar fotos y presumir de madre ya que no la he tenido".